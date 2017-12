Belén Estévez estaría asada con Carlos Cacho

La ausencia de Belén Estévez en la final de ‘Reyes del Show’ sorprendió a más de un televidente, sobre todo porque en la penúltima gala del programa Carlos Cacho la tildó de “jueza satélite”. Transcendió que este comentario habría incomodado a la bailarina, tanto así que prefirió perderse el concurso de baile para evitar cruzarse con el estilista.

“La verdad que no sé nada de ella (Belén), recién me doy cuenta que no estuvo. ¿Si mi comentario la afecto? No sé, es tema de ella.”, dijo Cacho al consultarle si sabía la razón de la ausencia de la rubia.

Asimismo, Carlos comentó que cuando una persona “se ofende con algo” es porque le toma importancia y que por su parte está tranquilo pues no tendría que retractarse de nada.