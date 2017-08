Belén quedaría fuera de ´El Gran Show`

La bailarina Belén Estévez alarmó a sus seguidores tras poner en duda su parti­cipación en la final del Campeonato Internacio­nal de Baile. A través de sus redes sociales, la ar­gentina adelantó que sufre de una luxación del hombro por lo que el doctor le reco­mendó reposo absoluto. “El peor panorama, luxación, esperando que me hagan a las 6 la resonancia magnética para que me digan si fue parcial o total, en cualquiera de los casos reposo absoluto”, escribió en su cuenta de Facebook. Recor­demos que no es la primera vez que Belén padece de este problema; sin embargo, siempre ha demostrado dejarlo todo en la pista de baile por lo que cualquier cosa podría pasar en la final de ‘El gran show’.