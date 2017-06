Bella modelo hace su ingreso a ‘Combate’ y chotea feo a Diego Chávarri

La monumental Andrea Cifuentes encendió el set de ‘Combate’ con su imponente presencia y dejó gratamente sorprendido a más de uno.

Diego Chávarri no perdió la oportunidad para poder llamar la atención de la modelo, pero este no imaginó que le cortarían el chance al instante.

Todo empezó cuando presentaron a Andrea y le preguntaron si es que Diego le parecía simpático, ella solo atinó a hacerse la que no escuchó nada e ignoró la pregunta. Pero ante la insistencia del ex futbolista, Andrea respondió “para empezar no es mi tipo”. Así fue como la amiga de Shirley Arica provocó la risa de más de uno en el set.