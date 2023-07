Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Beto Ortiz se sinceró y confesó que alguna vez se enamoró perdidamente de una mujer, a quien incluso fue a buscar a Bélgica para reencontrarse.

El conductor de televisión invitó a su programa ‘Beto A Saber’ a la salsera Daniela Darcourt para realizarle una entrevista. Sin embargo, en un momento del programa fue la cantante quien le consultó a Beto si alguna vez tuvo un romance con una mujer.

Ante esto, el conductor respondió positivamente, pues confesó que se enamoró perdidamente de una mujer y hasta viajó al extranjero para encontrarla nuevamente.

Beto Ortiz se reencontró con la mujer de la que se enamoró

El periodista aceptó que en su juventud tuvo varios romances con mujeres, pues explicó que uno puede enamorarse de otra persona sin importar el género.

“Sin duda, me he enamorado de una mujer. Primero, uno puede sentir un deslumbramiento o un enamoramiento por cualquier persona cuya belleza, inteligencia, gracia, encanto o conchudez te deslumbra. Y eso no tiene que ver con el género, entonces, yo me he sentido así”, empezó diciendo.

Mira también: ¡Sin filtro! Hijo de Sheyla Rojas le dice de todo a su mamá [VIDEO]

El exconductor de ‘El Valor de la Verdad’ indicó que durante su juventud trató de ser heterosexual, fue ahí que se enamoró de una mujer y hasta la fue a buscar a Bélgica.

«Siendo joven, yo creo que no solamente me he enamorado de mujeres, sino que he hecho el esfuerzo consciente de ser normal. Pero mientras fui heterosexual, más o menos un año y medio, sí me enamoré perdidamente de una mujer . De hecho la fui a buscar hace un par de años porque ahora vive en Bélgica», señaló.

Tras esto, el conductor de Willax TV empezó a contar a la salsera el tierno reencuentro que tuvo en el extranjero con la misteriosa mujer que lo enamoró.

“Fue un reencuentro en el cual toda tu historia queda de lado porque esa persona se queda con la que ella conoció, no sabe todo lo que ha pasado en tu vida. Entonces, te reencuentras y es como que la película se queda donde pusiste pausa y puede pasar que sigas igualmente enamorado. El amor se puede quedar en la refri”, comentó.

Daniela Darcourt desmintió rumores sobre presunta bisexualidad

En un momento de la entrevista, Beto habló sobre la bisexualidad y le consultó a Daniela si ella había sido bisexual en algún momento. Sin embargo, la salsera indicó que no, pero estuvo expuesta a muchas situaciones similares.

Mira también: ¿La choteó? Alfredo Benavides toma radical decisión contra Gabriela Serpa

“No corro con esa suerte. Me hubiera, en algún momento, quizás de experimento, como dicen. No te voy a mentir que he estado bastante expuesta a muchas situaciones… He visto a gente completamente desnuda, tanto hombres como mujeres, y nunca me ha llamado la atención irme por un lado o por el otro», expresó la cantante.