Beto Ortiz pone el pecho por Paolo Guerrero

Tras la difusión de un malintencionado audio, donde una desconocida mujer indica que supuestamente Paolo Guerrero dio positivo en el doping “por haberse acostado con Angie Jibaja” y que las pruebas las iba a sacar el programa de Beto Ortiz, el periodista salió al frente y negó tajantemente mostrar algún material que pueda perjudicar la imagen del jugador.

“Lo dije en mi programa: si me llegaran documentos que probaran algo malo sobre Paolo, antes de mostrarlos me los comería como hizo José Olaya (mártir de la Independencia del Perú)”, fue el contundente mensaje que dejó el conductor de televisión en Twitter.

Al ver su comentario una usuaria indicó: “Alguien que me cuide como Beto lo hace con Paolo”, a lo que el escritor de ‘Maldita ternura’ respondió: “Alguien que llore con mi ropa sobre el rostro como Farfán lo hace con Paolo”.

Sin embargo, otros seguidores le increparon a Ortiz que cuente la verdad y que difunda las supuestas pruebas que tendría del ‘Depredador’.

“Por eso que el Perú está como está… por gente que tapan la verdad por intereses políticos o sea que cuando hay algo malo de tus amigos ahí no sacan pruebas pero si es alguien que no te interesa lo hacen leña”, “¿Un periodista haciendo eso? Entonces no debemos quejarnos cuando los medios tapan alguna noticia de corrupción solo por ser amigo”, se lee en algunos comentarios.

Cabe indicar, que en el audio que circula en el ciberespacio también se especula que la brasileña Thaisa Leal terminó con Paolo al enterarse que se habría metió con la ‘Chica de los tatuajes’, pero esto fue desmentido por una amiga de la garota, ya que compartió una foto donde se luce feliz junto a la parejita.