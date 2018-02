Beto Ortiz: “Zambrano sí era su amigo”

El periodista Beto Ortiz salió al frente para respaldar al ‘Zorro Zupe’ y le recordó al futbolista Carlos Zambrano que el mediático personaje sí era su amigo. “Por muy buen futbolista que sea el señor Zambrano, yo no sé hasta qué punto le sumaba una amistad como la que estamos discutiendo. El señor Zupe era su amigo”, sostuvo Ortiz en ‘Beto a Saber’.

Asimismo, aconsejó al futbolista escoger bien a sus amistades “para luego no estés como el picón del salón ‘ay, ahora sí te demando, porque yo soy esposo intachable, incapaz de sacar los pies del plato. Ya pues hermano, o sea, de verdad, si no la sabes hacer, no la hagas (…) Como a Paolo Guerrero le ligó, y yo quiero en el fondo ser Paolo Guerrero, voy a hacer una parecida”, agregó el periodista.

De otro lado, Beto le pidió a Mónica Cabrejos que se calle y no se horrorice con el caso del ‘Zorro’ porque ella se sentó en dos oportunidades en el sillón rojo del ‘Valor de la Verdad’ y se llevó 55 mil soles.