Bettina Oneto hace tremenda confesión en televisión nacional

La actriz Bettina Oneto visitó el programa ‘Mujeres sin filtro’ y, entre broma y broma, confesó que desde hace siete años no tiene relaciones sexuales. “Yo no salgo a discotecas, no salgo a cenar, no salgo ¿Hace cuánto que no la veo? Hace siete años”, reveló la comediante, causando asombro entre las conductoras del espacio televisivo, quienes pensaban que se trataba de una broma hasta que Bettina les aseguró que era cierto.

Bettina también comentó que no tiene quien la invite a salir y siente: “que si voy a salir con alguien tengo que ser…y tener sexo. Entonces, qué pasa, el baboso va a decir está enamorada de mí. La gente piensa que si haces lo que realmente te gusta ya eres ‘pu…’”.