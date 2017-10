Bisabuela de Angie Jibaja le dice que no se olvide de su familia

El último domingo, encontramos a doña Marina Espinar, bisabuela de Angie Jibaja, saliendo de emergencia del hospital EsSalud Angamos, pues se fracturó el brazo derecho.

-¿Qué le pasó en su brazo?

Nosotros estábamos guardando las cosas que Angie dejó antes que se vaya a Chile y el domingo mandó a que las recojan y un mueble grande cayó encima mío, no hubo fractura, pero la muñeca si se salió de su lugar.

-¿Y cómo ha reaccionado Angie al enterarse de este accidente?

Nosotros no sabemos absolutamente nada de Angie, yo le he dado todo mi amor, toda mi vida, es más, mi hijo por ella tiene un brazo menos porque hace años Jean Paul le mandó a pegar, le partieron el húmero en el brazo izquierdo y tiene prótesis pero él todo lo hace por amor, porque ella es prácticamente nuestra hija. Nos da mucho cariño cuando nos ve, pero luego se olvida totalmente.

-¿Han intentado comunicarse con ella?

Mi hijo Fidel le ha escrito por Facebook, pero no ha tenido ninguna respuesta de parte de ella.

-¿Y cuál cree usted que sería el motivo por el cual ella se ha alejado?

No hay ningún motivo. Creo que como ha venido sin ningún centavo, aunque ella lo niega, no ha venido por vergüenza o tal vez por temor a que mi hijo le dé un jalón de orejas porque a él lo respeta mucho.

-¿Qué le pediría a Angie?

Que no se olvide de nosotros, somos su familia.

-¿Y qué piensa sobre la buena relación que existe hoy en día entre Angie y Jean Paul?

Sé que Jean Paul le escribió a mi hijo Fidel para pedirle disculpas, pero mi hijo no le guarda rencor a nadie. Lo que sí me molesta, es que mi hijo se ha enterado que Angie prefiere acercarse a la familia de Jean Paul y no a nosotros, pero no quiero ni tocar ese tema. Espero que mi hija tenga suerte y que no se aleje de Dios.