Blanca ningunea a Tilsa

Luego de la tremenda bombaza que soltó Blanca Rodríguez, al dejar entrever que Tilsa Lozano llamaba borracha a su casa, la pareja de ‘El loco’, reapareció ante las cámaras de televisión y no se quedó callada contrala la ‘Vengadora’.

“No voy a opinar de ella, no me interesa lo que opine ella ni nadie, nunca habido alguien que malogre la felicidad de la familia”, señaló Blanca.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando le preguntaron sobre la supuesta llamada de ‘Miguelón’ quien habría estado interesado en saber sobre la infidelidad de su pareja.

“¿Si Miguelón me llamó? No Miguelón no, otro. ¿Si Tilsa me llamó? tampoco”, dijo la pareja de Juan Manuel.

En cuanto a los rumores de su matrimonio con el pelotero a fin de año, comentó: “Yo no sé quién ha inventado eso, si me voy a casar pero algún día, por ahora no tengo fecha ni nada, no necesito casarme para ser una señora, no me quita el sueño casarme, si Dios lo quiere así será”, agregó Blanca.

Finalmente, aseguró que ella no tiene problemas con nadie, evitando en todo momento hablar sobre la ‘Vengadora’. “Yo no hago guerra con nadie, yo no voy hablar nada, no quiero hablar nada, la familia siempre es la primera, yo tengo vida y no me interesa la vida del resto”, acotó.