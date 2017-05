¡Blanca y Tilsa ahora son vecinitas!

Tilsa Lozano y Blanca Rodríguez ahora tienen algo nuevo en común, y es que no solo compartieron el mismo hombre sino que ahora comparten la misma cuadra. Como se sabe, la líder de ‘Las vengadoras’ tiene su casa de playa en Punta Hermosa, desde hace cuatro años, y prueba de ello son las fotografías y videos que ha compartido en sus redes sociales. Sin embargo, se supo que la madre de los hijos de Juan Manuel Vargas, habría optado por pasar su otoño junto a sus hijos y al jugador de fútbol de Universitario de Deportes, nada menos que a una cuadra de la casa de ‘Tili’.

Pero como era de esperarse, el encuentro de las nuevas vecinas tenía que darse tarde o temprano. Trascendió que hace dos semanas, Tilsa se encontraba cenando junto a ‘Miguelón’ en un restaurante de un amigo cercano y de pronto una camioneta Porsche Cayenne sobreparó a las afueras del local, al bajar la luna en el interior del vehículo se encontraba Blanca y la madre de Juan Manuel ‘El loco’ Vargas. Pero no todo quedaría ahí, pues Blanca dio vuelta a la manzana y volvió a sobreparar en las afueras del restaurante para corroborar si era Tilsa quien se encontraba en el recinto.

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez compartió una imagen de sus retoños donde corrobora su estancia en la playa. “Estamos en la playa y el veintiúnico televisor de la casa se malogró, salimos a comprar plastilina y juegos de mesa para entretenernos en este día sin sol y llegamos a la casa y la caja de plastilina tenía todo menos plastilina, así que fabricamos la nuestra…”, se lee en el post.

Recordemos que a inicios de este año se dijo que Tilsa había tenido un encuentro con Juan Manuel en la playa ‘Señoritas’ (Punta Hermosa), donde ella lo tildó como una ‘coincidencia de la vida’. Yo vivo hace años en esa casa de playa, lo que hagan los demás no me interesa. Esa historia es de hace años. Yo vivo en esa casa con mi familia y creo que son casualidades de la vida”, comentó en ese entonces.

“ALGUNAS ME SIGUEN OTRAS ME PERSIGUEN”

Hace unos siete días, la empresaria utilizó su cuenta de Twitter, donde compartió una imagen en la que se logra leer. “Si no te gusto y aun así sigues viendo todo lo que hago. Bitch, eres un fan”, acompañado de este mensaje escrito por la misma Tilsa: “Para las sapas si me sigues sin seguirme igual me sigues #Stalker algunas me siguen otros me persiguen”, ¿acaso lo dirá por Blanca Rodríguez?

DATO

