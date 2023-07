Compartir Facebook

¡Tremenda bomba! Desde el 2011, una dupla de conductores cautivó al público televidente. En el programa Combate, reality pionero de la televisión peruana, Renzo Schuller y Gian Piero Díaz destacaban debido a la gran química que mostraban en pantallas. Sin embargo, gran sorpresa causó cuando el 2019, ambos decidieron ponerle fin a su amistad de años. Pese a que nadie ha querido hablar sobre el término de su amistad, han surgido muchas especulaciones. Johanna San Miguel lanzó una “bomba” respecto al posible futuro televisivo de la inseparable dupla de antaño.

Predicciones de Hayimi

Durante la última emisión del programa “Esto es Guerra”, los guerreros sometieron a diversas preguntas al vidente Hayimi sobre Rosangela Espinoza y Rafael Cardozo. Terminadas las preguntas para ambos, pasaron a preguntar por el futuro de los “chicos reality”, incluidos los conductores, Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

“Pancho” Rodríguez fue el encargado de hacerle una picante pregunta a Hayimi. “Hace unos años, una dupla de conductores nos hacía reír. Hablo de Pipi y Shushu. ¿Se volverán a juntar?”. Esta interrogante causó la sorpresa de muchos, sin embargo, Hayimi puso paños fríos a la situación.

“El cariño, respeto todavía está. Fueron una de las mejores duplas de la televisión, pero no, no los veo conduciendo juntos nuevamente”, fueron las predicciones del vidente para Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

Johanna San Miguel suelta “bomba”

Ante las declaraciones de Hayimi, Johanna San Miguel no dudó en mandarle un mensaje a su excompañero en la conducción. La “Chata” soltó una verdadera “bomba” respecto a “Pipi” y señaló lo impensado.

“Así que ya saber Gian Piero Díaz. Sí, a ti te estoy hablando. No me vas a sacar. Deja de mandar tus cartas a Pro TV, a la gerencia. Quédate en Willax, no vas a volver a conducir un programa con Renzo Schuller”, sentenció Johanna San Miguel.

Este anuncio causó sorpresa en todos, ya que nadie tenía pensado que el también actor quería volver a hacer dupla con Renzo Schuller.

Cabe resaltar que, durante 8 años, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller formaron una de las duplas más queridas a nivel nacional. Ambos, en Combate, ganaron varios “Premios Luces” como mejor reality y también, como mejor dupla en la conducción.

Sin duda, marcaron una época en la televisión peruana y muchos consideran que, después de ellos, no hubo ni habrá una dupla igual. ¿Se volverán a juntar? El poder de la amistad lo decidirá…