¡Bomba! ¿Paolo Guerrero será nuevo jugador de Alianza Lima?

¡Y un día volvió! Paolo Guerrero vuelve a hacer noticia en el ambiente deportivo. Esta vez ya no por sus goles con la selección o en su club. Esta vez, el “Depredador” rescindió contrato con Racing de Argentina y ahora se encuentra en calidad de jugador libre. Pese a que muchos pensaban que el delantero nacional no rendiría en su club, sus buenas actuaciones hicieron que se gane poco a poco a la hinchada del equipo de Avellanada. Ahora, tras quedar desvinculado de su club, ¿Cuál será el siguiente equipo de Paolo Guerrero?

¿Paolo Guerrero regresa a Alianza Lima?

La noticia sobre el futuro de Paolo Guerrero causó revuelo a nivel mundial. Antes de su llegada a Racing de Argentina, se voceó en varias ocasiones su arribo a Boca Juniors. Incluso, el periodista deportivo Martin Liberman, señaló, hace unos años, que el “Depredador” era un delantero de talla mundial y lo puso a la altura de Luis Suárez, entre otros cracks.

“Si Paolo Guerrero fuese uruguayo, argentino o brasileño, ahorita estaría jugando en Barcelona o Real Madrid. Tiene una calidad tremenda, sin duda un crack el delantero peruano”, indicó.

La grandeza y destreza de Paolo Guerrero a nivel de selección y por todos los clubes que ha pasado no se discute. Por ello, se especula que el delantero nacional estaría próximo a arribar al equipo de sus amores, Alianza Lima. Antes de su llegada a Racing, ya se había hablado de una llegada del máximo goleador de la selección peruana al cuadro blanquiazul.

Sin embargo, en palabras del propio ariete nacional, la escuadra blanquiazul desistió de contar con sus servicios, por lo cual optó por ir a jugar a Argentina.

«En algún momento se tocó el tema de Alianza Lima, no se dio y yo tenía unas propuestas de Ecuador, Uruguay, Chile, pero creo que la de Racing era para mí», manifestó el experimentado delantero a Fútbol en América.

«A mí me hubiese gustado ir a Alianza, como hincha, pero eso no dependía de mí, dependía más de un tema de los directivos. No se dio y la primera propuesta que tuve de Racing la acepté», agregó.

Aunque aún nada está dicho, una de las posibilidades es que por fin pueda jugar en la máxima división del fútbol peruano, algo que no ha hecho en toda su carrera tras partir a temprana edad al extranjero.

Libro de pases en Perú

Las esperanzas de Paolo Guerrero de calar en Perú y, sobre todo, en Alianza Lima, son altas. Debido a su edad (39 años) es poco probable que el “Depredador” regrese a Europa. A esto se suma que el libro de pases en el “Viejo Continente” ya cerró.

Mientras que, en nuestro país, el cierre del libro de pases recién se cierre el 13 de julio, por lo cual, todo haría indicar que su llegada a Perú sería inminente. ¿Se dará su llegada a Alianza Lima?