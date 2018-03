Mayor de la Polícia Nacional del Perú metido en asaltos

Un verdadero terremoto causó en la PNP, la denuncia de Karibeña, sobre el cuestionado nombramiento del Mayor PNP Julio Mattos Vela, investigado en el año 2015, por su presunta participación en el millonario asalto al Banco de la Nación en Madre de Dios y designado recientemente como flamante jefe de un equipo especial de robos en la Dirincri.

Habla el ministro

Al respecto el ministro del Interior Vicente Romero, al ser interrogado por la prensa, aseguró que se tomarán las medidas correspondientes y de ser el caso, el cuestionado oficial será separado inmediatamente del cargo. “No hay problema el director general, tomara las acciones que hay que tomar, si aún no ha actuado, lo hará, no hay problema, todo es solucionable” dijo durante ceremonia en el Mininter, por el Día Internacional de la Mujer.

Limpian la policía

Al cierre de edición, fuentes extraoficiales de la policía, confiaron a nuestro diario que tras el escándalo, el Mayor Julio Mattos Vela y otros cuatro oficiales, más fueron separados inmediatamente de sus respectivas unidades, a donde fueron destacados, recientemente por el comando PNP. Señalaron que estos no reunían el perfil para ocupar sus cargos, por lo que se procedió a ubicarlos en otras áreas administrativas de la institución.

Buenos padrinos

Según el abogado penalista y catedrático de la Escuela de la PNP, doctor Miro Toledo, “Mattos Vela, debe tener muy buenos padrinos en Inspectoría, ¿Dónde está el Director de la PNP General Richard Zubiate y el Sub director de la PNP Teniente General José Lavalle?, ellos son los responsables. Un oficial cuestionado por robo, por más que haya sido absuelto por el Poder Judicial, no puede estar a cargo de una de las unidades más importantes de la policía como es la de Robos. No hay garantía de un trabajo serio y tal vez sería un obstáculo en las investigaciones, ante la ola de asaltos en la ciudad” señaló el especialista.

Reabrir su proceso

Miro Toledo también recomendó reabrir su proceso en el fuero militar y sancionar a responsables, “Inspectoría debería haberlo inhabilitado mínimo tres años, para ocupar un cargo en la institución, por abandono de servicio. Como se recuerda el Mayor Mattos Vela fue detenido en el 2016 acusado de pertenecer a la organización criminal “Los Norteños y Guarayos” banda que asalto el Banco de la Nación lográndose llevar más de 4 millones de soles en Puerto Maldonado.

Investigación fiscal

Según la investigación del Fiscal del Crimen Organizado Lucio Sal y Rosas el también Jefe de Inteligencia y Grupo Terna de esa región, al momento del atraco, ordenó extrañamente a todo su personal, dirigirse a un grifo para supuestamente abastecerse de combustible, ello para evitar que los agentes acudan en auxilio, tal como lo corrobora un testigo y llamadas interceptadas al oficial. Para el doctor Miro Toledo ello es una falta grave, pues esa función corresponde a un suboficial de logística a cargo en esa unidad.

“Los Norteños y los Guarayos”

Tras su captura, en el 2016, el juez Ángel Ernesto Mendivil Mamani, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó la libertad de Mattos Vela, y otros doce presuntos integrantes de la organización “Los Norteños y Guarayos” por falta de pruebas.

El dato

Su libertad, fue cuestionado en ese entonces, por el ministro del Interior Carlos Basombrio y familiares del oficial defendieron su inocencia, señalando se trataba de una venganza contra él.