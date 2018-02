Brenda Carvalho critica a ‘Esto es guerra’

Brenda Carvalho negó los rumores de una posible separación con el exfutbolista Julihno y dijo que están más enamorados que nunca. “Los que pensaron que había terminado con Julihno estaban equivocados, estamos muy felices”, indicó la brasilera llegó a la alfombra roja de la película ‘Cincuenta Sombras Liberadas’ que se estrenó ayer y pone fin a la famosa trilogía de ‘50 Sombras de Grey’.

Brenda indicó que está feliz de regresar a ‘Combate’ y lamentó que en busca del rating la competencia (EEG) intente enfrentar a Patricio Quiñones, pareja actual de Milett Figueroa con el mediático Diego Geminez, quien trató de insinuar en su momento que la novel actriz le fue infiel a su novio.

“Milett ha madurado mucho y sé que no pisará el palito, Igual no me parece que busquen hacer polémica con ese tema. La pareja ha demostrado ser fuerte y sé que aman”, manifestó.(K.C)