Brenda Carvalho: “Mario e Ivana se aman”

La brasileña Brenda Carvalho desea que Mario Irivarren e Ivana Yturbe solucionen sus discrepan­cias y retomen su relación sen­timental ya que hace una bonita pareja. “Esos dos son un caso perdido, los dos locos se entienden, los dos se quieren, se aman, así que ese caso va a estar por ahí movido un buen tiempo hasta que se resuelva y tome su curso, si van a estar junto o no, no lo sabemos, pero sé que terminarán juntos. ¡Qué viva el amor!”, dijo la rubia, quien invitó este 8 de setiem­bre al concierto de Tini Stoessel, ex Violetta, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Asimismo, comentó que hasta el momento no asimila que levantó la copa del ‘Campeonato Mundial de Baile’ de ‘El Gran Show’.