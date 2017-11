Brenda Carvalho: “Sí se puede bailar con lesión”

No la pasa nada bien. Brenda Carvalho comentó que padece de una lesión en la pierna debido a que en uno de los ensayos sufrió una terrible caída. Pese al momento, la brasilera asegura que este impase no la hará decaer y quiere demostrarle al público que una lesión no es impedimento para dejar de bailar, tal como lo hizo Christian Domínguez.

“La semana pasada sufrí una caída en pleno ensayo general. Esta semana si voy a poder bailar pero estamos haciendo todo el baile de acuerdo a mi rodilla para no abandonar la pista, yo no quiero abandonar la pista”, comentó al rubia quien está en sentencia.

-¿Tu lesión es una desventaja ante los demás competidores?

No porque yo bailé así la temporada anterior, me arriesgué y me inflamé.

-¿Crees que para algunos participantes fue muy brusco no participar por una lesión?

No porque yo sé lo que tengo que hacer y me arriesgué y me lesioné. Voy a volver a mi metodología anterior. No puedo hacer nada de malabarismos, no voy arriesgar más mi salud ni mi vida.

-Estas en sentencia con Karen y Leslie… ¿Sin competidoras difíciles?

Siempre va a ser difícil nunca hay que descartar un rival, lo que yo quiero demostrar es que mucha gente que tiene lesiones si lo puede hacer. Y que se preparen porque voy hasta la final.