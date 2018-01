¡NO HAY MATRIMONIO! Brenda no quiere boda

Foto Carlos Guerrero

A pesar de tener un relación estable con el exfutbolista Julinho, la guapa bailarina Brenda Carvalho confesó que no cree en el matrimonio, pero si desea tener hijos con su compatriota.

“No, ya pasé una vez por el matrimonio y Julinho también, preferimos la convivencia y así quedamos, preferimos mantenernos en esa línea. ¿Hijos? Este año no, en mis planes está tenerlos de acá a 3 a 4 años, de ahí ya no paso más. He cambiado mucho las fechas, pero ya tome mi decisión final”, indicó.

¿Cómo recibiste el Año Nuevo?

Muy bien, lo recibimos en Punta Hermosa. La pasamos muy bonito con Julinho y estuvimos con unos amigos cercanos, después se acopló Luciana (Fuster) y Austin (Palao), luego vino Said (Palao) Macarena Vélez.

¿Cuál fue tu deseo de Año Nuevo?

Comí mis doce uvas pidiendo principalmente salud.

¿Qué proyecto se vienen?

Sorpresa, ahora tengo un proyecto dentro de la TV, estoy armando con Julinho un programa que será de salud, a mí me encantaría estar en ‘Esto es guerra’ o ‘Combate’ para la nueva temporada.

Eres una mujer de retos y eso se vio tras ganar en ‘El gran show’ teniendo una lesión ganaste…

Fue una satisfacción muy grande para mí, fue emocionante, emotivo y satisfactorio. Diosito me dijo: ‘¡oye gringa te lo mereces, te lo mando!’. Me saque la mugre, pare todo para dedicarme eso, hasta en Combate gane con el equipo rojo.(J.Aspilcueta)