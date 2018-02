Brunella Horna cuadra a Micheille Soifer

Brunella Horna no pudo contener su indignación luego que Micheille Soifer celebrara en las redes sociales la sentencia de dos meses de cárcel de Ricardo Zúñiga. La ‘baby’ calificó a la ex chica reality de ‘fría’.

“Yo creo que cualquier persona centrada no puede desearle el mal a nadie, ni a su peor enemigo. No entiendo, veo y veo la repetición de lo que dice Michelle y me parece una frialdad, tanta malicia, tantas cosas. Dios mio, es una persona que está pasando algo terrible. Eso no se le puede desear a nadie”, señaló la ‘baby’ indignada.

Incluso, Brunella Horna pidió la opinión de una abogada presente, pues la empresaria quería saber si el ‘Zorro’ Zupe podría tomar acciones legales contra Soifer.