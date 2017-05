Brunella Horna a Renzo Costa: “Dime en mi cara que fui mala mujer”

Una vez más, Brunella Horna estalló de rabia al escuchar la entrevista de Sully Sáenz en referencia a Renzo Costa en el programa “En boca de todos”. Tras esta situación, la modelo retó a su ex pareja para que le diga todo en su cara.

“Yo te pregunto así Renzo, de manera directa, ¿con qué tipo de chica has estado estos cuatro años? Tú me conoces perfectamente, más que nadie, entonces, si no te parezco seria, por qué estuviste conmigo cuatro años”, señaló.

“Esas palabras me demuestran cómo eres […] Yo siempre he rescatado que cualquier chica se puede enamorar de él, ¿por qué me quieres hacer daño?”, indicó.