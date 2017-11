Brunella Horna cansada que la vinculen con Renzo Costa

La modelo Brunella Horna dejó en claro que no quiere que le vuelvan a mencionar el nombre de su ex Renzo Costa por respeto a su actual pareja, el político Richard Acuña. “Ahora que ya tengo pareja sería una falta de respeto si opino (sobre la relación que tuvo con Renzo). La verdad, me tiene harta que me sigan hablando de Renzo Costa. Pregúntenme por mi actual pareja”, sostuvo la rubia en el programa ‘Trapitos al Aire’ de Willax TV.

A pesar de su pedido, la conductora Sully Sáenz insistió y le preguntó a la modelo si en algún momento pensó casarse con el popular ‘Rey de los cueros’. Al no obtener respuesta, ella comentó: “Brunella sí quería casarse, hasta los nombres de sus hijos tenía”.

En otro momento, comentó que lleva dos meses de relación con Richard Acuña y que es muy precipitado pensar en casarse o tener hijos.