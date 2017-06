Brunella Horna echa a Paolo

Brunella Horna sacó las garras en el programa ‘Espectáculos’ luego que Paolo Guerrero la negó como Pedro a Jesús, mientras ella hace unas semanas confirmaba que sí tuvo un encuentro con el jugador de Flamengo en Brasil. Ante ello la modelo no negó para nada la versión que el futbolista le habría invitado a viajar a Arequipa, donde el día martes jugó con la selección nacional frente al equipo de Jamaica.

“Quiero aclarar lo de Arequipa… A mí muchas personas me pueden invitar a salir o a viajar, pero de que yo acepte, es otra cosa. Y yo no he aceptado, yo no voy a viajar con nadie”, manifestó la exnovia de Renzo Costa que no quiso confirmar que habría sido el propio Paolo quien se ofreció a comprarle lo pasajes de avión al Ciudad Blanca.

“Yo no tengo contacto con Paolo hoy en día, si lo conocí, si salimos en Brasil, si nos saludamos o no, eso ya fue. En algún momento dije que lo conocía porque tampoco lo voy a negar cuando salieron imágenes”, acotó Brunella quien parece que desde que terminó con el ‘rey de los cueros’ no tiene suerte con los hombres.

El popular futbolista, quien ahora estaría en amores con la bella brasilera y nutricionista Thaísa Leal, negó a la exaspirante al cetro Miss Perú cuando fue interrogado por la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez. “Amiga ya te dije, yo soy un ángel y no conozco a nadie con quien me están involucrando”, respondió Paolo Guerrero sobre Brunella en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez.

Dato

Brunella aceptó que vio a Paolo cuando viajó a Brasil. Según relató, coincidieron en un bar, ubicado a pocos metros de la playa donde ella y su amiga veraneaban.