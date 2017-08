Brunella Horna echa de feo a Renzo Costa

Brunella Horna no quiere confirmar su relación con Richard Acuña, pero no deja de llenarlo de flores, y es que si primero dijo que lo admira por su labor congresal, ahora resaltó sus cualidades físicas y hasta no dudó en compararlo con su ex Renzo Costa. La modelo se sometió a una especie de interrogatorio en el programa ‘En boca de todos’ y sorprendió al asegurar que su congresista es guapo.

A la pregunta sobre a quién consideraba más guapo, Brunella no vaciló ni un segundo y con un ‘sí’ refirió que “obviamente Richard es más guapo y maduro que Renzo”. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si ya hubo una declaración formal de Acuña, esta negó que exista algún compromiso y que tampoco hayan viajado solos.

En otro momento, la popular ‘wawita’ negó conocer a la familia del político y detalló que a ella y Richard les gusta el ceviche de conchas negras. No obstante, la exchica reality no quiso responder si aceptaría tener una relación con el congresista. “No hay que ventilar tanto la vida privada”, sentenció.

LE CAE DEMANDA

No todo es felicidad en la vida de Brunella Horna, ahora deberá enfrentar una demanda por adeudar desde diciembre del año pasado más de seis mil soles por unos trabajos de mueblería en su tienda de Plaza Norte. La carta notarial está dirigida a la madre de la modelo por ser la gerente de su empresa y con quien se firmó el contrato. Este no sería el único caso ya que otro trabajador denunció una deuda de más de tres mil soles desde el año pasado.