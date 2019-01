Brunella Horna “No fui la cupido”

Luego de haber disfrutado de unos días en Trujillo junto a Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, Brunella Horna llegó a Lima y aclaró a las cámaras del programa ‘Válgame Dios’ que no la hizo de cupido entre el pelotero y la modelo. “¿Compartiste con la parejita Jefferson e Ivana en Trujillo?”, fue la pregunta del reportero. “Sí”, dijo entre risas la rubia. “He visto en todos lados que yo he sido la cupido, pero nada de cupidos, nada que ver porque yo recién lo acabo de conocer”, agregó Brunella. Fiel a la amistad que tiene con la popular ‘Princesa Inca’, la ‘wawita’ no quiso dar detalles sobre si vio algo más de lo evidente entre ‘la foquita’ y la excombatiente. “Yo no tengo nada que contar, pregúntenle a ellos. Ivana es mi amiga y a Jefferson recién lo conocí y por eso me tomé una foto con él, pero es la primera vez que lo veía”, sostuvo. Finalmente, la rubia aclaró que está al tanto del bienestar de Ivana. “No sé si son pareja o no, yo no tengo que hablar de ellos. Lo que a mí me puede preocupar es que mi amiga sea feliz, que esté tranquila y después, nada más”, sentenció.