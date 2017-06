Brunella Horna ‘parcha’ a Tilsa Lozano

No aguantó la risa. Brunella Horna se carcajeó, luego de escuchar que Tilsa Lozano la tildara de ‘lorna’ por haber sido ampayada con hombres comprometidos. “Como ella me va a lornear a mí, si a ella la han tilseado (por su relación con Vargas), ya pues. Todas en algún momento hemos caído en las redes de esos hombres que no merecen llamarse hombres. Bueno a mí me engañaron, decían que eran solteros y al final otra era la historia, pero no importa la tercera es la vencida, aunque por ahora no quiero saber nada de hombres”, respondió Brunella quien irá junto a sus padres a la presentación de ‘Village People’ este sábado 10 de junio en discoteca Mango’s de Lince.

En cuanto a lo ocurrido con Octavio Ceballos, el ‘chibolo’ con el que fue ampayado viajando a Huancayo, contó que: “Ese tema fue un dolor de cabeza por eso me desaparecí, porque necesitaba un espacio. Yo nunca le dije a él para viajar, un día antes me lo encontré en una cena, me preguntó que iba a hacer, le dije que me iba de viaje. Me sorprendió que apareciera porque no habían pasajes, igual nunca dude de él porque se presentó como el chico bueno, como todo un príncipe, aunque al final fue todo lo contrario. Me llamó para pedirme disculpas, lo único que le dije es que solucione sus cosas con su ex y que salga a la prensa a decir la verdad, igual ya no quiero saber nada de él”.

Sobre las declaraciones de Renzo Costa quien declaró que Brunella estaba armando un circo de su vida, la rubia dijo que el empresario de cueros es un libro cerrado. “Yo ya no he vuelto a hablar de él porque el tema Renzo Costa ya se acabó, y nosotros hemos hecho un pacto que ninguno hablará, entonces no entiendo porque habla de mí”, acotó.