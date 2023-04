Brunella Horna reaparece en redes sociales ¿y deja notar embarazo?

Compartir Facebook

¿Embarazo confirmado? Durante las últimas semanas, el matrimonio Acuña – Horna estuvo en boca de todos. Por un lado, Magaly Medina presentaba un caso que comprometía seriamente al excongresista, Richard Acuña, y por otro lado, Brunella Horna se ausentaba de “América Hoy” sin explicación alguna. Luego de unos días sin dar rastro ni en redes sociales ni en la pantalla chica, Brunella Horna se enlazó vía telefónica con su programa y dejó entrever un posible embarazo de riesgo, al afirmar que hace poco pasó por “el susto más grande mi vida”. Esto despertó las alarmas de varios usuarios en redes sociales, quienes se percataron de un pequeño detalle en la reaparición de Brunella en su cuenta de Instagram.

Alejamiento de América Hoy

Luego del escándalo en el que se vio inmerso su esposo, Richard Acuña, Brunella Horna no volvió a aparecer en la conducción de “América Hoy”. Sus compañeros señalaron que se había ausentado en el programa por razones médicas, pero no especificaban el porque de su repentina desaparición. Pasaron los días y Brunella Horna, vía enlace telefónico, confirmó su alejamiento de “América Hoy”.

“Yo pensaba estar en este proceso ahí trabajando, pero no se pudo. Dios sabe por qué se hacen las cosas. (..) No voy a cometer ningún error más, no voy a ser rebelde de salir y no hacer caso. Desde ese susto que tuve aquel lunes no me he movido, he viajado a Chiclayo con todos los cuidados, ahora estoy en mi casa”, indicó la rubia.

¿Brunella confirma embarazo en redes sociales?

Mediante una serie de historias en Instagram, Brunella Horna reapareció después de muchos días de inactividad en redes sociales. La conductora promocionaba su aparición junto a Giselo, Ethel Pozo y Janet Barboza en el programa “Mujeres de la PM”. Sin embargo, un detalle llamó la atención.

Una de las últimas historias en redes que publicó Brunella, deja ver un “antojito”, lo cual, sería una señal de su embarazo. Esta no es la primera vez que la esposa de Richard Acuña deja entrever su embarazo en redes sociales. Hace unos días, posteó que estaba comiendo una hamburguesa, lo que despertó la curiosidad de propios y extraños.

Brunella Horna presume «antojitos» en redes sociales. (Foto: Instagram/Brunella Horna)

“La hamburguesa de toda mi vida. Extrañaba estar aquí”, publicó la exchica reality, despertando aún más el rumor de un posible embarazo. Sin embargo, ella aún no ha salido a dar declaraciones al respecto, ya que, todo indicaría que su embarazo sería de alto riesgo.