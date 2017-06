Brunella Horna rompe en llanto por galanes

Brunella Horna no aguantó el ‘cargamontón’ mediático en el que se ha visto envuelta, con los romances ‘fugaces’ que tuvo con dos hombres comprometidos y rompió en llanto a la salida del set de ‘Espectáculos’.

Todo sucedió, luego que la joven empresaria de Gamarra, sea sometida a un cuestionario de preguntas en la secuencia ‘El caldero del Zorro’ del programa de ‘Espectáculos’, dando respuestas que no dejaron conforme a los panelistas. Con lágrimas en los ojos y algo descontrolada, Brunella mostró su enojo con la producción del espacio latino, por el mal trato que había recibiso.

“No me filmes. No me filmes en serio. Estoy enferma, no puedo caminar. Vengo porque son ustedes, porque son ‘Espectáculos’ y me hacen mier…”, se escucha decir a Brunella Horna, a quien el ex productor del programa de ‘Espectáculos’, César Pereira, intentaba calmar.

Por su parte, el ‘Zorro’ Zupe, no dudó en mandarle un consejito al joven empresaria. “Yo no entiendo porque Brunella se pone así, si ella es una panelista más en este programa y muchas veces cuando le ha tocado opinar de la vida de otras personas a todos no les ha gustado su opinión. Me da pena porque está pasando por un mal momento, creo que está estresada deprimida, yo le aconsejo que se relaje, que se saque el estrés”, refirió el amigo de Tilsa Lozano.