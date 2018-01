“Soy bien celosa cuando me dan motivos”. Brunella Horna lanzó una advertencia pública a su pareja, el congresista Richard Acuña, luego que una fotografía causara revuelo en las redes sociales y es que en la imagen, aparentemente, el parlamentario le estaría tocando la mejilla a su colega Marisa Glave.

Brunella estuvo en el programa ‘Espectáculos’ de Latina y al ser increpada por Jazmín Pinedo sobre la foto, aseguró que no se ha puesto celosa para nada y añadió que el parlamentario de Alianza por el Progreso y la congresista de Nuevo Perú son solo “muy amigos”.

“Ellos son muy amigos. A ella la conozco, ha ido a la casa. Yo creo que son compañeros de trabajo. Son muy amigos, como nosotros (los panelistas de ‘Espectáculos’) lo somos en el trabajo y también nos vemos fuera. Yo no me pongo celosa, no tengo por qué ponerme celosa, es su trabajo. Pasan tantas horas en el Congreso, sé que la foto ha sido el día de ayer en un pleno del Congreso”, precisó.

Tras sus declaraciones, la ‘wawita’ se molestó por los comentarios que hacía el chico reality André Castañeda: “ah, estaban en pleno” y hasta increpó que Jazmín no creyera en sus afirmaciones.

“En verdad, yo sí soy bien celosa, pero cuando me dan motivos. Simplemente, quien tiene que dar una explicación, es él, no soy yo… Yo no estoy en la foto. Cualquier cosa les doy el número de Richard y él les aclara todo. No sé qué habrá pasado, estoy bien segura de la pareja que tengo a lado sino no estuviera con él”, añadió algo molesta.

Dato: La modelo está a punto de cumplir más de medio año con el parlamentario, quien no para de engreírla con viajes lujosos al extranjero.