Brunella Horna se despide de “América Hoy”: ¿Cuáles fueron sus motivos?

¡No va más! Brunella Horna ha sido noticia en los últimos días, a raíz del escándalo entre Richard Acuña y su expareja, Camila Ganoza. Pese a que muchos medios de comunicación intentaron ponerse en contacto con la popular “Bubu”, la actual esposa de Richard Acuña se enlazó vía teléfono con “América Hoy” y renunció en vivo ante la sorpresa y tristeza de sus compañeros de programa. Janet Barboza, Edson Dávila “Giselo” y Ethel Pozo se mostraron conmovidos ante las palabras de Brunella Horna, quien reveló los motivos para tomar la decisión de alejarse del programa.

Comentarios de sus compañeros

Previo al enlace con Brunella, Ethel Pozo, “Giselo” y Janet Barboza tuvieron palabras de elogio para ella. Resaltaron que es “la conductora más joven de la televisión”, entre otras cualidades que cada uno se encargó de describir.

“Eres madura y super buena persona. Aprendemos mucho de ti”, indicó Janet Barboza, lo cual fue secundado por Edson Dávila. “Siempre hablo contigo saliendo del programa. Eres de las personas más deslumbrantes que he conocido”, expresó “Giselo”. “Sería muy extenso y no alcanzaría el programa para decir todo lo que sentimos por Brunella”, reveló Ethel visiblemente conmovida.

¿Cuáles fueron los motivos de Brunella Horna para alejarse de “América Hoy”?

Brunella Horna empezó el enlace telefónico con la voz entrecortada y su emoción se dejaba notar. “Es una llamada muy difícil para mí, escucharlos también. Espero que me entiendan. Es muy difícil”, empezó diciendo Brunella.

Acto seguido, reveló su decisión de dejar el magazine que conduce desde hace más de un año junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson “Giselo” Dávila. Esto, ante la sorpresa y resignación de sus compañeros de trabajo.

“Quiero empezar diciendo la verdad. Esta es una llamada para decirles no adiós, sino un hasta pronto. Es lo más difícil que me ha tocado decidir. Ustedes y todo el mundo sabe lo que me ha costado este trabajo (conducción). Cuando me llamó el año pasado Armando (Tafur), yo saltaba, estaba demasiado feliz. Esto que se ha dado es ajeno a mí y por ello debo dar un paso al costado”, indicó Brunella.

Luego, se animó a dar los motivos de su alejamiento de “América Hoy”. Ella reafirmó que su alejamiento del programa es temporal y detalló que espera regresar muy pronto a “América Hoy”.

“Esta semana no ha sido nada fácil por temas de salud. El médico me dijo que tenía que descansar, pero yo quería seguir trabajando. El último día que fui al enlace en vivo en Pachacamac, tuve el susto más grande de mi vida”, reveló Brunella, quien además agradeció a sus compañeros por haber estado con ella en aquel momento tan difícil.

“Quiero darle las gracias a todos ustedes porque dejaron todo, dejaron de trabajar para estar conmigo. Ahí la televisión me demostró que ustedes no solo son compañeros del día a día o amigos de fiesta, ustedes son amigos de verdad”, agregó Brunella.

“Yo confío mucho en Dios, en la Virgen, todo el día estoy rezando. Porque yo sé que con fe y confiando en Dios, se va a lograr el milagro que tanto he pedido, que tanto hemos querido”, finalizó Brunella Horna.