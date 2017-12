Brunella Horna: “Soy una Acuña más”

La modelo Brunella Horna aseguró que se siente parte de la familia de su pareja, el congresista Richard Acuña, luego que la exesposa de este la acusara de maltratar psicológicamente a su hija. Ella detalló que tiene una buena relación con los padres del político y dejó en claro que no tienen ningún “problema” con las madres de los hijos de Acuña.

“Cada uno está en lo suyo. Cada vez que Richard ve a sus hijos en Trujillo o en Lima, él va por su lado. Por mi lado no es molestoso, no tengo ningún problema con ellas (exparejas). No me llevo mal con nadie”, dijo la rubia en el programa ‘Espectáculos.

Asimismo, la empresaria comentó que Richard ya le presentó a su papá, César Acuña. “Lo he visto pocas veces. Él trabaja mucho en las provincias, viaja constantemente, no lo conozco tanto. A mi suegra sí la conozco. Me encanta todas las personas que son campechanas. Pueden hablar muchas cosas de él, pero como empresario lo admiro”, dijo.

Brunella también comentó que Richard la conquistó “con su forma de ser”. “Me enamora día a día. Me llena de detalles con un desayuno, escribiéndome cosas bonitas. Su forma de ser es única. Mucha gente pensaba que era más serio porque es congresista. Creen que todo el día está en terno, pero no. Él termina su trabajo y se pone sus buzos y sigue siendo el mismo”, remarcó.