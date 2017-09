Brunella marca distancia con ex de Acuña

Tras las fuertes especulaciones que Brunella Horna estaría en dimes y diretes a través de las redes sociales con la expareja de Richard Acula, Camila Ganoza, la rubia salió al frente y aclaró que ella no tiene ‘broncas’ con nadie, ni mucho menos con la madre de la hija del congresista.

“Yo no creo que los post de ella sean para mí, yo no tengo nada en contra de ella, entre nosotras no hay enfrentamientos. Yo creo que también se trata de respeto, ella es la madre de su hija, no tiene nada que ver en medio. No tengo que hablar de ella”, explicó Horna.