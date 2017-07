Brunella se queda con congresista Acuña

“Richard Acuña es un hombre de verdad”, fue la respuesta de Brunella Horna luego que le preguntarán que tiene el congre­sista que no tenga su expareja, Renzo Costa. “Renzo ya está enterrado hace rato, me cansa que me hablen de él, es un tema incómodo”, aseveró la ‘linda wawita’.

“Si me preguntan qué me gusta de Richard, les diré que es un caballero al 100%, detallista, no voy a decir nada más porque no pertenece al mundo del espectáculo y hay que respetar eso”, expresó Brunella que este 28 de julio estará presente en la fiesta que realizará hoteles Rústica de Tarapoto por Fiestas Patrias.

La rubia ya sería la pareja oficial del con­gresista, pero es algo que desea mantener en privado y solo responder. “Estoy en un buen momento, nos estamos conociendo. Cuando yo tenga algo formal con él lo voy a decir “.

¿Vas a postular para ser congresista?

Nada, ese tema fue un chiste, una broma, así que es imposible que postule al Congre­so. Ahora, si en un futuro me lo proponen, tengo que prepararme porque si me gustaría sacar cara por mi Chiclayo.

¿Por qué no decir que estás con Richard?

Lo que tenga con él, está en privado a pedido de ambos por lo que sucedió con mi anterior relación, estuvo muy expuesta y mira como terminamos. En vez de que­dar como amigos, quedamos mal por todo lo que dijimos en televisión.

¿Qué tiene Richard que no tenga Renzo?

Es un hombre de verdad.