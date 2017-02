Bruno Agostini: “Angie no me da pena”

El combatiente Bruno Agostini conversó con Karibeña y dio a conocer su punto de vista sobre la participación de Angie Jibaja en el programa ‘Doble tentación’ de Chile, donde ha perdido los papeles al ver que su novio, Felipe Lazo, viene siendo conquistado por la sensual Ambar Montenegro.

-Están dejando a Ambar como la manzana de la discordia entre Felipe y Angie Jibaja… No me da pena Angie, porque ella se mete a un programa y sabe para qué va. De hecho, el programa se llama ‘Doble tentación’ y tú sabes para qué vas, así que atente a las consecuencias. Y en cuanto a Ambar, no hay que verla como la mala, sino que es su trabajo y lo está haciendo bien, tanto así que veo que Angie está perdiendo la cabeza.

-A tal punto de pegarle o de levantarle la mano…

Sí, he visto a Angie en empujones con el novio y la he visto mal. Pero si te metiste en eso por el tema económico, hay que aguantar con todo lo que se viene.

-¿Y no has pensado en ingresar a algún reality internacional?

La verdad es que estoy contento en Perú.

