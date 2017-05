Bruno Pinasco destruye a “Peluchín” con esta tremenda indirecta

El conductor de Cinescape, Bruno Pinasco cansado que “Peluchín” llame a “América Televisión” como “La lavandería de Pachacamac”, no dudó en hacerle su pare y mandarle un fuerte mensaje.

Todo inició por una fotografía de Bruno, el cual especificaba que se encontraba en las instalaciones de Pachacamac, específicamente en la locación de la nueva “De Vuelta Al Barrio”. Uno de sus seguidores se burló así: “Lavandería de Pachacamac”.

Bruno no dudó en responderle fuerte y claro. “Tú repites como perico lo que dicen los que no tienen estos estudios jajajaja. Dan trabajo a cientos de peruanos, pagan impuestos, impulsan la inversión privada y ayudan a la comunidad de Pachacamac, pero es más fácil repetir como loro sin saber no? Jajajaja“, publicó.