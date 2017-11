Bruno Pinasco con ‘Luke Skywalker’ en avant premier de nuevo film

El conductor de ‘Cinescape’, Bruno Pinasco, fue furor en las redes sociales luego de publicar una fotografía al lado del actor norteamericano Mark Hamill, el famoso ‘Luke Skywalker’. El encuentro se dio durante la presentación a la prensa de ‘Star Wars: The Last Jedi’ y no dudó en tomarse una fotografía junto a Hamill.

Pinasco publicó en su cuenta de Instagram esta instantánea donde posa abrazado junto al protagonista de la saga espacial, y escribió: “La fuerza es grande con este. Gran día, gran conversación con Mark Hamill”.

A menos de un día de haber publicado esta imagen en su Instagram, ya obtuvo casi 10 mil ‘Me Gusta’ y ha recibido centenares de comentarios de sus seguidores, diciéndole: “¡Qué envidia!”, “¡Qué suerte tienes!” o el típico: “Que la fuerza te acompañe”.