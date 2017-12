Cábalas de los faranduleros

A pocas horas del fin de año, la mayoría de artistas, cantantes y reconocidos personajes de nuestra farándula se someten a diferentes rituales y practican diferentes cábalas para conseguir la felicidad, dinero, amor y tranquilidad. Expertos recomiendan realizar baños de sauna con piña para atraer todo lo que se desea para el próximo año. Asimismo, están presentes los rezos, el consumo de uvas a medianoche, pero con algunos detalles extra.

Para el actor André Silva, su mejor cábala es pasar el Año Nuevo acompañado de sus seres queridos, recibiendo el cariño y buenas vibras de cada uno de ellos. “El único ritual que mantengo de hace años es estar rodeado de la gente que amo y quiero, eso me llena de mucha energía”, contó el recordado ‘Eber’ de la novela ‘Sólo una madre’.

De otro lado, la actriz Jimena Lindo considera que para recibir el Año Nuevo tiene que dejar todo lo malo en el pasado, es por eso que se somete a rituales para limpiarse de las cosas malas que le ocurrieron. “Normalmente escribo lo que ya no quiero y lo quemo. También me meto al mar para limpiar y hago mi baño de florecimiento de todas maneras”, detalló la artista.

Muy a su estilo, el estilista Koky Belaunde recibirá el Año Nuevo en el sur de Lima y contó que acostumbra desnudarse en la playa y sumergirá su cuerpo en las cálidas playas de Pucusana. “Mi cábala es meterme a las doce en punto al mar, totalmente desnudo. La gente piensa que me voy a bañar y está mirándome. Acá estoy vivo y seguiré festejando el 2018. En este momento que hay tanto desorden en la política, por lo menos dibujo una sonrisa en el pueblo peruano”, sostuvo el maquillador.

La guapa Francesca Zignago, también es partidaria de los baños en el mar, por eso dijo que este año no será la excepción y realizará su ritual para que en el 2018 le vaya mucho mejor. “Mi cábala es meterme al mar a las 12 de la noche calata. Cuando hago eso es como una limpia para mí, me ayuda a recargarme de mejores energías y durante el año me va súper bien”, precisó la actriz de ‘Cumbia pop’.

Si creían que el actor César Ritter era ajeno a los rituales, se equivocaron. El barbón dijo que su mejor amuleto es hacer un balance de lo bueno y malo del año y reflexionar. “Lo que yo hago a la media noche es repasar un poco de lo que paso en el año y pongo en una balanza lo positivo y lo negativo, me pongo ciertas metas, y abrazo mucho a mis hijos a mi esposa y espero que el año que viene sea mejor que el que pasó”.

El bomboncito, Erick Sabater quiere para el 2018 mucha paz, salud y trabajo, por eso ha decidido recibir el año vestido de blanco. “Este año estado en algunos dimes y diretes con gente que para mí no son importantes, es por eso que quiero mucha paz para el próximo año. Quiero trabajar tranquilo, para seguir prosperando, es por eso que me vestiré completamente de blanco, para que nadie me moleste y para que no sigan facturando a costas mías”, dijo el dominicano.

Joselito Carrera dice que tomar el champagne a las doce de la noche pidiendo un deseo le ha funcionado los últimos años, por ello hoy se tomará más de una copita. “Lo que acostumbro hacer es tomarme una copa de champagne pidiendo un deseo para el nuevo año y debo de confesar que los últimos años me ha funcionado, así que les recomiendo que hagan lo mismo porque funciona muy bien, solamente no se emborrachen mucho jajajaja”, dijo el conductor de ‘Trapitos al aire’.

Por su parte, el deslenguado ‘Zorro’ Zupe recibirá el año en las paradisiacas playas de Brasil junto a un grupo de amigos. “Como yo lo recibo en Brasil, allá se acostumbra vestirse de blanco, así que me vestiré de ese color para que ya no me caigan más juicios jajajaja”, ironizó el amigo de los chicos realities.

La siempre querida, Susy Díaz, no dudó en contar cuál es su ‘secretito’ para iniciar el año con el pie derecho. “Yo a la media noche, agarro mis maletas y me doy una vuelta a la manzana para poder salir de viaje durante del año, además riego lentejas y arroz para que no falte dinero en mi cada y para que mis negocios sean prósperos”, sostuvo la rubia de labios rojos.