¿Cachaza y Rafael Cardozo pasarían el peor momento en su relación?

Los brasileros Rafael Cardozo y Carol Reali “Cachaza” son una de las parejas más conocidas y solidas de la televisión, pero, según las últimas imágenes emitidas por el programa Esto es Guerra, no estarían pasando un buen momento. Y es que, al ingreso de la brasilera, al set de EEG, su pareja mostró una cara de enojo. La garota mencionó que ella es la molesta, ya que han pasado años y Rafael no la pide en matrimonio.”Eso me tiene enfadada, ya mucha gente me dice que son muchos años y que nunca me va a pedir”, explicó.

A esto los conductores, María Pía Copelo y Mathias Brivio, se mostraron de acuerdo con las declaraciones que diera la brasilera. “Las cosas no van a cambiar, ya somos como un matrimonio, pero el compromiso sí lo quiero, lo quiero acá”, dijo Cachaza ante el asombro de todos los guerreros. Sin embargo, pese al apoyo de sus compañeros, Rafael no dio su brazo a torcer y encaró a su pareja. “Si sigues pensando como Alejandra Baigorria te vas a quedar sola como ella”, expresó.

Pese a los comentarios, los guerreros siguen viéndose juntos en redes sociales mostrando el cariño que los une por años.