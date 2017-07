Cacho juega al suspenso tras incidente con Tilsa

Carlos Cacho decidió pronunciar­se tras los dimes y diretes que protagoni­zó con Tilsa Lozano a través de Twitter, aunque no quiso detallar que se encontrarían distanciados luego que esta cometiera una infidencia por su amistad con el esposo de Shirley Arica.

“Las cosas que las tenga que hablar con Tilsa, las voy a hablar personalmen­te con ella. Ya bastante se ha ventilado, la gente ya ha entendido cuál ha sido la fisura. Lo que te puedo decir es que yo no voy a entrar con Tilsa en una guerra mediática. No hay forma”, expresó .

“Ella (Tilsa Lozano) es una mujer inteligente, ya entendió por dónde ha sido mi molestia. Soy una persona que no me gusta tocar temas que sé que a otras personas le molestan. No revivo muertos”.