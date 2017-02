Cacho siente pena por Karla

“El tiempo me dio la razón”, dice Carlos Cacho, por la rela­ción de Christian Domínguez con Isabel Acevedo. “Cada vez que veo a Christian con su bailarina pienso en Karla y la verdad me da pena”, agrega el maquillador. Pero ahora saca cara por la Tarazona y le dice al cantante: “Apechuga, reco­noce y acepta tus culpas, no puedes construir tu felicidad en base a las lágrimas de otra persona y más si es la madre de tu hijo”.

TAMBIÉN LEE