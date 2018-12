Caída de parapente deja 7 heridos

La Policía de Salvataje auxilió a cuatro personas, entre ellos dos turistas que cayeron en parapente en la playa Marbella de Magdalena. Henry Chingay, jefe de Salvataje PNP, informó que un transeúnte avisó a la central 105 y de inmediato se procedió al rescate de las personas, quienes fueron encontradas 150 metros mar adentro.

Mala maniobra

“Teníamos las motos acuáticas rondando por la zona, por eso fue rápida la intervención”, manifestó. Ellos fueron trasladados a la Hospital José Casimiro Ulloa, donde ya se encuentran estables. El accidente pudo ser ocasionado por una mala maniobra del piloto o el fuerte viento de la zona”, dijeron agentes. Al cierre de edición solo se supo la identidad del piloto, Alonso Contreras Vargas (28) y María Rosa Ascencio Garnica (41), quien viajaba en el parapente por su cumpleaños. Otras tres personas que intentaron ayudar a las víctimas también resultaron heridas.

El dato

“Cuando le pregunté al instructor por qué no se puso un collarín como medida de seguridad, me dijeron que no era necesario”, contó la madre de la víctima, que pidió sanción a responsables. “Pudieron morir”, dijo.