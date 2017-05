Califican a ‘Chabelita’ de “quitamaridos”

La expareja de Christian Domínguez, la conductora boliviana Jeannine Gonzales, sigue lanzando dardos contra el cumbiambero y su pareja, la lincenciada Isabel Acevedo, a quien no dudó en calificar de “quitamaridos”.

“Bueno eso es más que evidente que es una quitamaridos y no lo digo yo, sino la misma Karla Tarazona en diversas entrevistas con los medios de comunicación. Me parece muy mal su proceder, eso no se hace”, señaló Jeannine en el programa ‘Cuéntamelo todo’ .

Pero eso no fue todo, pues puso en duda la sexualidad de Domínguez y dijo que el cantante tendría una “doble vida” . “Un amigo lo conoció y bueno ojo de loca no se equivoca. Es que no hay otra, porque hacer eso de cambiar a una y otra, ¿qué es esto “, fue la frase que usó dando a entender que esa es la explicación de por qué Christian cambia constantemente de pareja.

Jeannine fue advertida que sus declaraciones podría ocasionarle problemas legales, sin embargo aseveró que no teme a las amenazas del conocido ‘wachiman’. “La de Christian (Domínguez) es la típica de amenazar con sus demandas, pero yo no le tengo miedo porque no estoy diciendo nada que sea mentira, que venga y le presentamos a un buen amigo “, bromeó .