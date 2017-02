Micheille entierra a Erick

A pesar que juró meses atrás no po¬ner los ojos en Kevin Blow, Micheille Soifer comentó en el progra¬ma ‘Estás en todas’ que no descarta enamo¬rarse del dominicano, quien fue visto como el partidor de su ex, Erick Sabater. “No te puedo decir nunca se va a dar, pero ahora somos amigos. No lo descarto, quién sabe si mañana me enamore de él o él se enamora de mí. Estoy soltera y puedo hacer lo que quiero”, comentó la popular ‘Sol’.

De otro lado, se sabe que Micheille tendrá su propia secuencia para bajar de peso en el programa ‘En boca de todos’, que se estrena¬rá la próxima semana.

