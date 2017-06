Cantante de cumbia es acusado de amenazar de muerte a su pareja

Esta mañana en el programa ‘Espectáculos’ de Jazmín Pinedo, se denunció un nuevo caso de agresión hacia una mujer. Esta vez se trata de nada más y nada menos que Lucho Cuéllar, quien fue acusado por su pareja de agredirla física, psicológica y verbalmente, hasta el punto de amenazarla de muerte.

“Me puso el pico de la botella rota acá (en el cuello) y me dijo que me iba a matar. Que matándome se iba a ir preso, pero que a mí me mataba”, dijo Alejandra Villanueva para las cámaras del programa matutino.

Además confesó que hace mucho se terminó la relación pero que Lucho no entendía y es por eso que él la viene acosando y molestando con sus mensajes en donde atenta contra la vida de Alejandra.