¡Cantante Tony Rosado teme por su vida!

El cantante Tony Rosado no la estaría pasando nada bien debido a las amenazas de muerte que viene recibiendo por parte de los hinchas de Alianza Lima luego de lanzar al aire la camiseta del equipo durante uno de sus conciertos en New York, hecho que calificó como “broma”.

“El polo de Alianza Lima lo devolví porque estaba lejos del escenario, con eso no se sientan ofendidos. Ahora, que yo haya mirado el polo y dicho: “¡Alianza cuando mier… campeonas!”, no he ofendido a nadie. Ustedes como hinchas deben pedirle a sus jugadores que ya campeonen, no tienen por qué irse en contra mí porque no dije nada malo, es la verdad”, explica el popular ‘Ruiseñor de la cumbia’ en un video que compartió en sus redes sociales sobre el impasse suscitado.

Seguido, el cantante contó que viene recibiendo amenazas que atentarían contra su vida: “Y con ofenderme, con decirme que me van a matar, con eso Alianza no va a campeonar, al contrario, despierten… Mi trabajo es cantar, no soy futbolista”.

SE DISCULPA

Asimismo, Tony se disculpó con los hinchas que se sintieron ofendidos “por la broma que hice en el escenario”. “Quiero dejarle en claro que mi intención no fue ofender a nadie, si bien es cierto, soy hincha de Universitario Deportes y cometí un error como cualquier persona lo hace. Muchas gracias a mis fans y que viva el Perú #$%&&”, citó en otro post.