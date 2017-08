Caribeños de Guadalupe llevó la rica cumbia a Huamachuco

Este último miércoles 16 de agosto, la agrupación de cumbia norteña, Caribeños de Guadalupe, tuvo una presentación en Huamachuco, para ser más exactos en el Complejo Bolívar, que abrió sus puertas desde las 7 de la noche.

Al ritmo de ‘Mil cervezas’, el público no dejaba de bailar y festejar junto a su espumante cerveza, pero fue con el éxito de ‘Porque un hombre no llora’ que la gente no dejó de corear a todo pulmón, convirtiéndose en el himno de muchos.

Todo esto se pudo observar durante la transmisión en vivo que se compartió en la página de la agrupación, que se sigue manteniendo firme y con años que garantizan su calidad musical.