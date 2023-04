Caribeños de Guadalupe presente en el 14° Aniversario de La Karibeña

Compartir Facebook

La orquesta de Caribeños de Guadalupe es una de las más antiguas y más sonadas del Perú. Desde 1971, comparte canciones que hacen cantar a todo el público. Su música hace bailar a miles y miles de fanáticos en todo el país y el mundo.

El grupo de cumbia norteña fue fundado por el músico Santiago Aspericueta junto a sus hijos Santiago y Fernando. Ahora pondrán a gozar con sus canciones más exitosas a toda la audiencia de La Karibeña.

Caribeños de Guadalupe en el 14° Aniversario

Caribeños de Guadalupe confirma su presencia en este 14° Aniversario de la radio La Karibeña. Llevará sus grandes éxitos en un gran concierto que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

En el gran evento también participarán grandes artistas y agrupaciones como: «El Encanto de Corazón», «Papil´´o´n», «Tony Rosado», «Hermanos Yaipén», «Ráfaga», «Caribeños de Guadalupe», «Deyvis Orosco» y «Brunella Torpoco». Aún falta confirmar más artistas y agrupaciones que participaran en este mega evento de La Karibeña. ¿Te lo vas a perder?

Su mayor éxito ‘Punto de Partida’

Este es sin duda un tema que alguna vez has escuchado, «Punto de Partida». La agrupación de cumbia ha hecho cantar esta canción a todo pulmón de desamor. Desde su estreno ha llegado a 11 millones de reproducciones y fue bien recibido por el público peruano y en el extranjero.

«Escuchar esta canción sin estar sufriendo, lo máximo», «Soy Venezolana y amo la cumbia peruana», «Un brindis por todos los que tenemos el corazón partido», «Esta canción ha estado en mi cabeza toda la mañana. Y ahora ya lo puse para complacerme. Muy buena canción», fueron algunos de los comentarios que halagaron a la orquesta de cumbia norteña.

Letra de «Punto de Partida»

Hola, te estoy hablando para despedirme de ti

Tus cosas las dejé en la sala cerca a la TV

Pues pasa que la puerta abierta dejé recostada



Lo único que yo te pido es que subas las gradas

Si quieres después de salir puedes tirar la puerta

Desde hoy no tendrás más las llaves no quiero que vuelvas

Vete ve y busca tu rumbo y encuentra tu suerte



No quiero que llames mañana no voy a atender

El tiempo que tanto pedías lo vas a tener

Vete a vivir tu vida

Ya no soy punto de partida



Me olvidas por favor

Quítame del pecho y de tu memoria

Recoge nuestras fotos, no te quiero más

Borra los recuerdos de tu celular



Me olvidas por favor

Quítame del pecho y de tu memoria

Recoge nuestras fotos, no te quiero más

No hay mejor remedio para no llorar



Y que no voy a llorar

Ya no vuelvas más por favor

Caribeños de Guadalupe