Caribeños de Guadalupe renueva su delantera y asegura no temer a orquestas bambas

La orquesta Caribeños de Guadalupe no se ha dormido para nada en sus laureles y con una delantera renovada, con gran talento y llena de juventud continúa imponiéndose en los escenarios. Edu Lecca, Aldair Armas y Christian se suman a la experiencia de Armando Junior, Roger Nieves y Fernando Aspericueta en esta nueva etapa que ya está conquistando en radio Karibeña con su nuevo hit ‘Porque un hombre no llora’.

Sobre el nuevo grupo que han formado sus exintegrantes, la delantera musical de Caribeños señalan que hay público para todos y les desean mucha suerte. “Nosotros vamos a seguir trabajando, ya tenemos 46 años de trayectoria y seguimos vigentes eso el público sabe. Sabemos lo difícil que es sacar adelante una agrupación, así que nosotros solo nos dedicamos a trabajar y a imponer nuevos temas para nuestros miles de seguidores”, afirma Aspericueta, director musical que tiene una recargada agenda de shows en Lima y provincias.

Edu Lecca en poco tiempo se está ganando el corazón de las fans que ya lo han bautizado como el ‘osito de peluche’ y su peculiar timbre de voz hace vibrar en el escenario; de igual forma Christian con el tema ‘Mentirosa’ y con apenas dos semanas en la orquesta Aldair se alista a grabar nuevos temas en los próximos días, mientras tanto ya conquista interpretando los éxitos conocidos de Caribeños como ‘Mil noches’.

Dato

Los norteños se alistan pronto a realizar una gira a Chile donde ya su música suena desde hace varios años. Señalaron que en octubre cumplen 47 años de aniversario y botarán la casa por la ventana.