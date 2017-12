Carla barzotti pide disculpas a Brunella Horna

Luego que Brunella Horna le envió una carta notarial a Carla Barzotti por compararla con una cucaracha y dejar entrever que habría armado el escándalo con la expareja de Richard Acuña por promocionar su tienda de ropa, la rubia le dio un ultimátum a la actriz para que le pida disculpas públicas.

“Con su cara de tontita, rubiecita, sabe más que las cucarachas. Y quiero opinar otra cosita, ahora no sé qué pasó, un problemita con la ex de Richard Acuña. No existen las coincidencias. ¡Qué casualidad que justo fue en la inauguración de su tienda y justo a ella se le ocurrió tomarse la foto en la puerta de la casa de ella! Qué casualidad”, dijo Carla Barzotti en el programa Amor Amor Amor.

“Solicito a usted que en un plazo de 24 horas de recibida la presente, su persona se rectifique de las inexactitudes propaladas por el mismo medio televisivo, caso contrario me veré en la imperiosa necesidad de iniciar acciones legales que correspondan contra su persona”, se logra leer en la carta notarial de Brunella Horna.

PIDE DISCULPAS

Por su parte la actriz, se comunicó con el programa conducido por Gigi Mitre, para aclarar que nunca le dijo ‘cucaracha’ a la modelo, sino que se trató de una metáfora.

“No sé dónde está los insultos. Yo solo he dicho que sabe más que las cucarachas. Es mucho más sabida. Es muy sabionda. Yo no tengo nada contra ella, para nada”, indicó Carla.

Asimismo, Carla dijo que no entiende porque Brunella pedía que se rectifique y no dudó en pedirle disculpas a la ‘Wawita’. “Si se ha sentido ofendida, le pido mil disculpas. Yo nunca le he dicho cucarachas, he dicho que sabe más que las cucarachas”, finalizó.