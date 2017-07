Carlín da jalón de orejas por sueldos de chicos reality

‘Peruanos en el espacio’ es el nombre de la puesta en escena donde Carlos Carlín, Christian Ysla, Pablo Salda­rriaga y Gabriel Iglesias, quienes utilizan el sarcasmo para hablar sobre los temas actuales de la sociedad peruana y los que no se salvaron de la crítica con humor fueron los chicos reality. “Es una crítica con humor , ellos están ahí es parte de la televisión… No me ensañaría con ellos porque están ganando su plata y a todos nos gustaría ganar lo que ellos ganan y cada quien hace su traba­jo como puede”, comentó Carlín quien además agregó que no estará en la segunda parte de la cinta nacional ‘Locos de amor’.