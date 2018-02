VÍDEO | Carlos Álvarez y Juliana Oxenford piden justicia por niña asesinada en SJL

El cruel asesinato de la niña Ximenita, de 11 años, (que desapareció el 1 de febrero y fue encontrada calcinada en la madrugada del viernes) ha causado total indignación no sólo en la población sino en diversas figuras de la televisión. El cómico Carlos Álvarez colgó un video en su Facebook oficial pidiendo justicia y exigiendo cadena perpetua para el “monstruo”.

“Cómo es posible que una niña de 11 años que asistía a sus clases de pedrería en una comisaría le pueda pasar esto, es un acto que no tiene nombre, en qué país estamos viviendo, cómo puede haber gente tan basura para hacer esto. Nada de lo que podamos hacer o decir calmará el dolor de la madre y la familia. Mientras nuestras autoridades viven un enfrentamiento eterno y no saben lo que pasa en nuestro país … Nuestros niños están expuestos ante algo tan horrible, ¿realmente este país le da la importancia a la salud mental?… Ojalá que la policía atrape a este desgraciado aunque la cadena perpetua no sería suficiente. Descansa en paz Ximena pero nosotros no descansaremos hasta que se haga justicia”, fue el discurso del popular humorista.

La periodista de Latina, Juliana Oxenford, no pudo contener el llanto al presentar en el noticiero tan horrendo crimen. “Cómo explicarse que hay gente que puede dañar a una niña de 11 años. Quisiera entender, quisiera ser esa periodista brillante que sabe todos los temas, pero no puedo. Me quiebra el llanto de esta madre, me mata. ¿Qué le queda a una mujer que matan a su niña?”, manifestó muy triste luego de mandar a corte.

“Hay un nivel que uno puede soportar frente a pantallas, pero cuando es esto, es como si te rompieran. No puedo, no puedo… me muero de pena, 11 años, sáquenme de Facebook Live, ¿estamos en Facebook?, sáquenme”, dijo.