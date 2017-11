Carlos Barraza lleva cuatro meses sin ver a su hija

El panelista de ‘Espectáculos’, Carlos ‘Tomate’ Barraza está desesperado. Nuevamente escribió

un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que está dirigido a su hija Gaela, a quien no ve hace cuatro meses, por problemas legales que se han iniciado con su expareja Danuska Zapata.

“Y así van pasando 4 largos meses sin verte… Ojo… La idea no es dar pena. Es que la ley se haga respetar. El primer Halloween sin ti… Ahora me pregunto. ¿Mi cumpleaños y Navidad también será así? ¡Justicia para los padres! Carajo”, escribió Barraza que hasta ahora no ve solución a su problema.

‘Tomate’ contó hace poco que la última vez que vio a su primogénita fue el Día del Padre. “Me duele esta situación, no existe ningún tipo de comunicación. Ni siquiera por teléfono, porque me ha bloqueado de todo”, declaró.